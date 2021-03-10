Москва, , 21:36 — REGNUM Американская компания Google выплатила максимальный для себя в России штраф в размере 3 млн рублей. Об этом 10 марта сообщает федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Google Robert Scoble

Напомним, мировой суд Таганского района Москвы принял решение о наложении штрафа в размере 3 млн рублей на компанию Google за нарушение статьи Административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы.

Напомним, что это не первый случай, когда компанию Google штрафуют в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую компанию Google на 100 тыс. рублей за размещение рекламы инвестиционных услуг компании Rypex trading limited (RTL), которая не имеет соответствующей лицензии.