Пермь, , 18:15 — REGNUM В Пермском крае с 1 апреля отменяют режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Такое решение принято 10 марта на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Напомним, в регионе заболеваемость COVID-19 идет на спад. С улучшением эпидобстановки в антикоронавирусный режим вносится ряд послаблений.

С конца марта 2020 года на территории Прикамья зарегистрировано 48 519 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 41 234 человека. Скончались 3018 пациентов с коронавирусом.

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