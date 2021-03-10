Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Создатель YouTube-канала Linus Tech Tips представил геймпад для консоли Xbox Series X, созданный из 18-каратного золота. Об этом 10 марта сообщает портал ComicBook.

Блогер рассказал, что получившийся геймпад весит 1,5 кг. Его стоимость составляет $87,5 тыс., что автоматически делает его самым дорогим игровым контроллером в мире.

Напомним, Xbox Series X — это игровая консоль нового поколения от компании Microsoft. Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.

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