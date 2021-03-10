Москва, , 18:07 — REGNUM Финансировать в России строительство мусоросжигающих заводов из средств экологического сбора слишком расточительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил общественный омбудсмен по отношениям природопользования и экологии Ильдар Неверов. Так он прокомментировал призывы министерства экономического развития РФ дополнительно проработать этот вопрос.

«Очевидно, что МСЗ — это частный проект, который должен окупаться через «зелёный» тариф, то есть продажу электроэнергии, — сказал Неверов. — Этот тариф субсидирует государство, закупая электроэнергию по цене в шесть раз выше других способов ее производства с тем, чтобы МСЗ были рентабельны. Деньги в инвестиции при начале этого проекта планировалось привлечь с рынка. Финансировать из средств экологического сбора этот проект слишком расточительно».

Как подчеркнул Неверов, средства от сбора должны идти на создание экономики замкнутого цикла через вторичную переработку.

«Россия стоит особняком, и нельзя копировать опыт Запада. Там стоимость утилизации в разы выше и финансовое бремя на граждан больше. По моим оценкам, наша отрасль за счет того, что плата за ТКО невелика, недофинансирована на 500 млрд руб. в год», — сказал Неверов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Иван Потравный заявил, что в РФ нельзя затягивать решение вопроса о строительстве мусороперерабатывающих заводов.

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