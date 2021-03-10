Симферополь, , 18:06 — REGNUM Вода из Бештерек-Зуйского водозабора начнет поступать в Симферополь в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Крым после того, как 10 марта место строительства водозабора и водовода от Бештерек-Зуйского месторождения осмотрел глава региона Сергей Аксёнов. Строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках ФЦП.

Подрядчик в ходе беседы с Аксёновым сообщил, что работы на объектах ведутся по графику, пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из месторождения и намечен на ближайшее время.

Глава Крыма уточнил, что из этого водозабора можно будет получать 22 тысячи кубометров в сутки. Всего к апрелю для жителей Симферополя планируется подавать дополнительно около 110 тысяч кубометров воды.