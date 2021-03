Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Энтузиаст с ником Amaranthacyan создал необычную модификацию для Stardew Valley, которая «позволяет заводить платонические отношения» с персонажами игры. Об этом 10 марта сообщает портал PCGamesN.

Модификация добавляет в игру возможность завязать тесные дружеские отношения с теми персонажами, для которых в оригинальной Stardew Valley предусмотрена возможность заключить брак. Благодаря этому, геймеры смогут увидеть ранее недоступные сюжетные эпизоды и получить различные преимущества.

ИА REGNUM напоминает, что Stardew Valley — это игра в жанре симулятора жизни. Её созданием в одиночку занимался независимый разработчик Эрик Бароне.

