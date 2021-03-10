Москва, , 18:03 — REGNUM Законопроект о корреляции ставки НДФЛ от доходов граждан внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Парламентарий предлагает разделить граждан по доходам на пять групп, причем первую, куда входят граждане с доходами до 204 тыс. рублей в год предполагается вообще освободить от уплаты НДФЛ.

Для самой многочисленной группы — второй (порядка 54 млн человек, или 86% от всех налогоплательщиков) с доходами от 17 тыс. рублей до 417 тыс. рублей в месяц (в расчете на год от 204 тыс. рублей до 5 млн рублей) предусматривается снижение налоговой базы на 204 тыс. рублей в год.

Для налогоплательщиков пятой группы с доходами свыше 100 млн рублей в год предлагается установить налоговую ставку 23,8 млн рублей + 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.

Применение дифференцированной системы налоговых ставок позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тыс. рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения, но и позволит увеличить поступления налоговых доходов в бюджетную систему на 9%, отметил Катасонов.

При этом, по мнению парламентария, возможно некоторое неравномерное изменение объемов поступлений от НДФЛ в бюджеты разных регионов.

«При возникновении такой ситуации целесообразно рассмотреть вопрос об изменении порядка зачисления налога в нормативе 100% в федеральный бюджет с дальнейшим распределением между субъектами РФ», — указал автор.

Отметим, законопроект является очередной попыткой ввести прогрессивную ставку НДФЛ.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о переходе на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отказ от плоской шкалы НДФЛ подразумевает рост с 13% до 15% ставки НДФЛ, причем нормы коснутся доходов граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тыс. рублей в месяц).

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