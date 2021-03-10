Ханты-Мансийск, , 18:03 — REGNUM В Югре из-за погодных условий отменена гонка Чемпионата России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта».

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Мужская и женская командные гонки Чемпионата России по биатлону, запланированные на 10 марта 2021 года, были отменены из-за низкой температуры — минус 25 градусов по Цельсию. По правилам соревнований допускается самая низкая температура минус 20 градусов.

«В этом году зима выдалась крайне суровой, и от нас, к сожалению, мало, что зависит. В рамках крупных соревнований это происходит с нами впервые, за исключением случая падения мачты на Кубке мира в 2016 году», — отметил главный судья соревнований Владислав Заикин.

Согласно регламенту соревнований гонки первого этапа Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске должны были пройти 10, 12 и 14 марта. По причине морозов, под вопросом и проведении смешанной эстафеты 12 марта. Окончательное решение будет принято судейской коллегией 11 марта.