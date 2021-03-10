10 марта 2021 | Время чтения 5 мин

В Челябинске в конце февраля состоялась премьера спектакля, создатели которого пытаются добиться десакраизации образа Иосифа Сталина. Но спектакль понравился не столько зрителям, сколько прозападной прессе.

Екатерина Забачёва, , 18:51 — REGNUM В конце февраля на сцене челябинского камерного театра состоялась премьера спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». В основу спектакля легла одноимённая пьеса драматурга Артура Соломонова, созданная им в 2019 году.

Интерьер фойе Челябинского камерного театра с архивным фото митинга в Челябинске в день похорон И.В. Сталина 9 марта 1953 Илья Петров © ИА Красная Весна

По замыслу автора, его пьеса относится к жанру трагифарса, в спектакле якобы вскрывается такое явление, как сталинизм внутри современного человека. По словам Артура Соломонова, в пьесе нет биографии Сталина как таковой. «…Это не про него, это про наш страх. Сталин — внутри нас», — отмечает автор пьесы.

Пьеса прошла несколько читок в столичных театрах, но премьера состоялась именно в Челябинске. Артур Соломонов рассказал, что Челябинск стал первым по стечению обстоятельств, которые связаны в том числе с пандемией. С главным режиссёром-постановщиком челябинского камерного театра Викторией Мещаниновой автор пьесы знаком с 2013 года.

Артур Соломонов Каревский Сергей Юрьевич

В интервью в программе «Личное мнение» Артур Соломонов рассуждает о том, почему сегодня в обществе возрастает интерес к личности Сталина. По его мнению, имя Сталина до сих пор имеет магическое, странное влияние на умы людей и сегодняшнюю жизнь, и то, что он привнёс в нашу жизнь, останется надолго или навсегда.

В интервью «Эхо Москвы» Артур Соломонов поделился биографией своей семьи, рассказав историю деда, имевшего конфликты с людьми из НКВД и позже пропавшего без вести.

Автор произведения утверждает, что его пьеса — не про Сталина, а про сталинизм. Причем сталинизм не как историческое явление, а как некий «сегодняшний сталинизм». Несмотря на то, что самого Сталина в пьесе нет, по признанию Артура Соломонова, спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» является политическим актом, оружием, направленным на развенчание и осмеивание именно фигуры реального Сталина. По словам самого автора, он слышал, как одна девушка после спектакля сказала: «Я хохотала над этим Сталиным» — и именно такого эффекта Соломонов и хотел добиться. В эфире «Эхо Москвы» Соломонов на вопрос ведущей Ксении Лариной: «То есть [вы хотели] снять налет сакральности с этого образа?» — отвечает: «Да, конечно!»

Десакрализация Сталина, а заодно и всего, что с ним связано, в том числе Победы в Великой Отечественной войне, происходит в данном случае не прямой атакой на самого Сталина. В пьесе показана обычная человеческая низость — готовность унижаться, предавать, стучать и пресмыкаться ради шкурного интереса и из страха. Тема, многократно и непрерывно обсуждаемая в русской и мировой культуре, в руках автора вдруг получает новое название — «сталинизм». Для этого автору нужны нарочито карикатурные образы Сталина, Берии и Хрущева, буквально состоящие из либерально-диссидентских штампов. Поскольку в 2021 году напрямую эти штампы использовать уже как-то неприлично, их надо завернуть в обёртку для зрителя — пьеса повествует о неком «смелом» театре, который собрался хоронить Сталина трагическим смехом, но в итоге сам оказался объят всё той же низостью, то есть оказался не «смелым», а заражённым «сталинизмом». Получился вполне постмодернисткий самостёб, в обёртке которого зрителю всё же подается связка «Сталин — сталинизм — низость».

Мы видим, как вместо художественной, пусть сколь угодно либеральной, но честной попытки действительно разобраться в реальном Сталине, сталинизме, сталинской эпохе, автор пьесы и театральный коллектив попросту занимаются политической войной, а в качестве оружия используют смех и подлог.

Таким смехом и подлогом осуществляется отказ от главного — понимания реальной исторической картины во всей её сложности. Реальная эпоха сталинизма сложна единством великих исторических свершений и трагедией многих и многих человеческих судеб. Реального Сталина невозможно отделить от Победы над фашизмом. Реальная сталинская эпоха несёт в себе уникальный опыт модернизации без разрушения коллективности.

Похороны И.В. Сталина. 9 марта 1953 Manhoff Archive

Приравнивание сталинизма к человеческой низости как таковой разом вычёркивает любые достижения Советского Союза. Это превращение истории в чёрную дыру и оформление самооплевывания России.

Если оформляется хихикающий отказ понимать и уважать свою историю, народ утрачивает свою идентичность. Прошлого в таком случае как бы нет, и российское общество оказывается в смысловом вакууме — неизвестно откуда пришедшее и непонятно куда идущее. Раз нет прошлого, то нет и больших исторических свершений, на которые народ может опираться, чтобы двигаться вперёд и развиваться. Так утрачивается историческая роль народа, а значит, у страны нет будущего.

Неудивительно, что пьеса привлекла много внимания откровенно антироссийских сил. Сразу после выхода пьесы на публику Соломонова зовёт «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), а первую сценическую читку в «Театр.doc» транслирует СМИ Ходорковского «МБХ-Медиа».

На полях отмечу, что определённый комизм ситуации с пьесой всё же существует. На странице сайта Артура Соломонова, посвящённой первой читке пьесы в «Театр.doc», говорится: «Полномасштабная постановка пьесы в российских государственных театрах представляется проблематичной в свете текущей политической ситуации».

Спектакль поставлен в Челябинском государственном камерном театре. Видимо, политическая ситуация вполне благоприятствует.

Здание Челябинского камерного театра (вид сбоку). 2018 Ural-66

От себя отмечу следующее. Народное большинство относится к Сталину позитивно, теперь это отмечают даже те, кто ненавидит Сталина. Нашему народу придется заняться полномасштабным пониманием реального Сталина в реальном историческом контексте и пониманием влияния этого контекста на сегодняшний день.

Но такое понимание потребует честного разбора очень и очень многого — причин распада Советского Союза и целей его развала, что именно делал Сталин и чего он не сделал. Готово ли общество к такому пониманию?