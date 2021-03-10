Москва, , 18:02 — REGNUM В результате всего, что творилось в 1990-х годах после разрушения Советского Союза, крушения государства, паралича правоохранительной системы, под угрозу было поставлено само существование России, сообщил 10 марта директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».

Глава ФСБ напомнил, что в то время оформились крупные региональные преступные группировки, предъявлявшие претензии на власть и добивавшиеся своих целей террором и политическим шантажом. «Ускорение центробежных тенденций в рамках Союза, формирование… радикальных политических течений, рост экстремистских настроений в обществе, последовавшее за тем крушение государства, фактический паралич правоохранительной системы и разгул преступности привели к тому, что в регионах начали «сколачиваться» крупные банды, заявлявшие претензии на власть. Террор и политический шантаж стали для них основными средствами достижения намеченных целей. Прозрачность новых границ позволила бандитам наладить взаимодействие с международными террористическими структурами и организациями, зачастую связанными с иностранными спецслужбами», — рассказал Александр Бортников.

«В российские регионы, прежде всего на Северный Кавказ, массово устремились иностранные боевики, имевшие военный и диверсионный опыт, резко выросли масштабы контрабанды оружия и наркотиков, полились потоки «теневых» денежных средств. В результате к «нулевым» годам Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с таким явлением, как международный терроризм. С 1990 по 2006 год в нашей стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тыс. мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. Без преувеличения скажу: под угрозой было будущее России», — напомнил директор ФСБ.

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