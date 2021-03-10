Ставрополь, , 18:01 — REGNUM Власти Ставропольского края предложили ряд проектов для включения в обновленную государственную программу развития Северного Кавказа. О своих предложениях власти субъекта рассказали побывавшему с рабочей поездкой в крае заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову.

Среди них в том числе проект благоустройства историко-культурного центра города Пятигорска, Парка Победы с территорией расположенного там Новопятигорского озера. Во время посещения Железноводска было рассказано о планах по созданию территории отдыха возле озера Каррас в Иноземцево, о необходимости развития коммунальных сетей города, которые послужат росту числа мест для размещения отдыхающих.

В Ессентуках требуют господдержки проекты по развитию ряда территорий, в том числе Театральная площадь и прилегающая к ней нижняя часть Лечебного парка.

В Кисловодске были осмотрены объекты, которые реализуются в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа: строительство школы на 1000 мест, детского сада на 220 мест, реконструкции на Старом озере. Среди новых проектов в этом городе, которые ждут поддержки федеральных властей, строительство крупного культурно-досугового центра и дворца спорта «Кисловодск Арена».

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