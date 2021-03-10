Глазов, Удмуртия, , 17:58 — REGNUM Органы Роспотребнадзора и Глазовская межрайонная больница отметили рост числа случаев внебольничной пневмонии среди детей. Об этом сообщает администрация Глазова.

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Руководство ЧМЗ (Чепецкого механического завода) информировало оперативный штаб о росте числе заражений коронавирусом среди сотрудников предприятия. По оценкам отдела санитарного надзора МСЧ-41, заражение в основном происходит бытовым путем, в том числе через детей, которые переносят инфекцию бессимптомно.

Для снижения темпов распространения коронавируса принято решение о переводе учреждений дополнительного образования на дистанционное обучение. Поскольку именно в кружках и секциях в закрытых помещениях пересекаются учащиеся разных школ.

Подчеркивается, что школы на дистант переводить не планируется, на карантин отправляются классы, где выявляют случаи заражения.

Кроме того, весенние каникулы для школьников Глазова начнутся на три дня раньше, чем планировалось — 19 марта, они продлятся до 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в республике выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 72 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 045 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2946 человек.