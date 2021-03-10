Грозный, , 17:57 — REGNUM В Чечне будут поощрять премиями победителей и призеров олимпиад и различных конкурсов. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об учреждении денежных премий в размере от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за победу в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах, сообщили в минобре региона.

Так, по 30 тыс. рублей получат 15 призеров и победителей региональных олимпиад и иных конкурсов. Десять премий по 40 тыс. рублей учреждены для наиболее отличившихся в межрегиональных олимпиадах и конкурсах, еще 20 премий по 50 тыс. рублей получат победители всероссийских олимпиад. Сумма в размере 100 тыс. рублей ждет выигравших международные конкурсы.

Указ Рамзана Кадырова о поощрении премиями подписан в целях стимулирования и поддержки талантливой молодежи. Таким образом школьники и студенты стимулируются к достижению успехов в науке.