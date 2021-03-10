Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин отправятся в Японию и Южную Корею. Официальный визит назнчен на 15−18 марта, сообщается 10 марта на сайте Белого дома.

Данная поездка должна «продемонстрировать приверженность США к укреплению альянсов и подтвердить сотрудничество, которое способствует как процветанию Индо-Тихоокеанского региона, так и всего мира», — сообщил Нед Прайс, глава пресс-службы госдепартамента США.

Остин и Блинкен собираются 16−17 марта принять участие в переговорах, касающихся экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Также 17−18 марта главы американских ведомств встретятся с коллегами из Южной Кореи в Сеуле.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония рассчитывает с приходом администрации нового президента США Джо Байдена укрепить сотрудничество стран по всем ключевым вопросам международной и региональной повестки. Об этом рассказал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 21 января.