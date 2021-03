Париж, , 17:57 — REGNUM Первый эпизод приключенческой игры Tell Me Why стал полностью бесплатным. Об этом 10 марта сообщает издание PCGamer.

В рамках этой акции разработчики из Dontnod Entertainment также приняли решение продавать остальные эпизоды Tell My Why по сниженной цене. Скидка в 50% будет действовать до 13 марта 2021 года.

Напомним, Tell Me Why — это приключенческая игра о путешествии двух близнецов на Аляску с целью разобраться в воспоминаниях о своём детстве. Релиз первого эпизода состоялся в августе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В масштабном пожаре «сгорели» сохранения игроков Rust