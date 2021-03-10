Смоленск, , 17:56 — REGNUM Под стражу отправил суд заместителя начальника Смоленской таможни, которой предъявлено обвинение в коррупции, об этом 10 марта сообщили в пресс-службе СКР.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2019—2020 годах заместитель начальника Смоленской таможни ЦТУ ФТС России получила от директора коммерческой фирмы взятку имущественного характера на общую сумму не менее двух миллионов рублей. Взятка выразилась в работе по строительству и ремонту дома сотрудницы таможни, а также в закупке бытовой техники. За это обвиняемая оказывала общее покровительство коммерсанту.

Коррупционное преступление выявлено в ходе проведенных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Смоленской области. Женщине предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере, коммерсант — в даче взятки. Он также отправлен под стражу.