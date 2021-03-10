Грозный, , 17:55 — REGNUM В Чечне стало удобнее добираться к курортным объектам республики. На днях был запущен общественный транспорт на курорт «Ведучи», туркомплекс «Кезеной-Ам» и туристические объекты в Беное, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и связи ЧР.

Для жителей Чечни и ее гостей с запуском автобусов по данным маршрутам станут доступнее природные достопримечательности региона. Ежедневно туристов будут доставлять на курорты несколько единиц комфортабельных маршрутных такси. Первые рейсы будут отправляться с 08:00, последние — для возвращения из горных районов — в 16:00. Невелика и стоимость проезда — около 200 рублей.

В минтранспорта Чечни уверены, что многие жители республики и туристы пожелают воспользоваться этим новыми маршрутами при планировании отдыха в горах.

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