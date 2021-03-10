Нижний Новгород, , 17:55 — REGNUM Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев назвал три причины плохой уборки снега в городе. Его пост в социальной сети стал поводом для шуток и еще большей критики коммунальщиков и городских властей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Нижнем Новгороде 10 марта.

По мнению экс-главы города проблема уборки и вывоза снега с улиц Нижнего Новгорода объясняется тремя причинами. «Первая — большое количество выпавших осадков. Вторая — нехватка дорожной техники и третья — частая смена руководителей города».

»По информации нижегородских синоптиков в феврале 2021 года выпало самое большое количество осадков за время наблюдений с 1936 года. Вторая причина — нехватка дорожной техники. По нормативу должно быть 207 комбинированных дорожных машин, а фактически работает 40 единиц. На вывозке снега работает 350 единиц, а необходимо — 600. Городу на закупку дорожной техники необходимо 2 млрд.рублей. Третья причина, на мой взгляд основная, за последние 10 лет было шесть мэров, которые в среднем отработали по 1,5 года каждый», — написал Лебедев в социальной сети.

Нижегородцы отреагировали на это сообщение по-разному. Некоторые пользователи соцсетей высмеяли попытку «обвинить во всем погоду».

«Да, да. Зима в России пришла не ожиданно и снег выпал тоже не кстати, не готовы службы к зиме. Посократили людей и технику. А нам зима и здрасти», — отреагировала Нина Смит прямо под постом Лебедева.

«Он прав. С погодой не повезло, да и людишки капризные попались… постоянно ноют и что-то требуют. То снег убрать, то тепло в квартиры вернуть», — пишет другой пользователь Алексей Алексеев.

Не обошел вниманием процесс уборки снега профессор ННГУ Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Антон Фортунатов. Он с иронией предположил, что причиной сложившейся ситуации могут быть «узкие улицы».

«С уборкой снега в центре Нижнего Новгорода нашлась очередная отговорка. Оказывается, теперь виноваты… нет, не автомобилисты, а улицы — слишком узкие и неудобные. Вот, в других районах — «промели и просыпали», и езжай себе дальше. А здесь надо сразу вывозить… Неожиданная, я бы сказал, нестандартная проблема! А еще мусор из дворов не убирают не потому что КАМАЗы вязнут по ступицы, а потому что — нерадивый-де подрядчик повел себя безответственно. Да, и вообще, из-за теплых предыдущих зим всю инфраструктуру оптимизировали…».

Другие нижегородцы просят Лебедева не путать «причину со следствием».

«Отсутствие техники — это не причина, а следствие неумелого управления. Частая смена руководителей не влияет на курс управления городом, при условии, что он есть (предприятия работаю, несмотря на то, что персонал меняется)», — считает Сергей Шестаков.

ИА REGNUM напоминает, что прокуратура Нижнего Новгорода провела проверку качества уборки снега в столице Приволжья во время обильных снегопадов в середине февраля 2021 года. В надзорном органе посчитали, что власти города непроконтролировали процесс уборки снега и не приняли своевременные меры в отношении подрядных организаций в рамках имеющихся муниципальных контрактов.

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