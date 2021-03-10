Ставрополь, , 17:53 — REGNUM В Ставропольском крае число пациентов, выздоровевших после COVID-19, составило 44 734 человека, только за минувшие сутки их стало больше на 293 человека, сообщил 10 марта губернатор края Владимир Владимиров.

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При этом новых случаев заражения коронавирусом выявлено в крае рекордно низкое число за последние полгода — всего 57. Общее же число носителей инфекции достигло 48 289 человек.

За прошедший день в Ставропольском крае вновь зафиксировано шесть случаев летального исхода. Общее число скончавшихся от осложнений после COVID-19 ставропольчан достигло 1132 человек.

Как отметил Владимиров, противодействовать инфекции помогает вакцинация. По его словам, привились от коронавируса уже свыше 73 тыс. жителей края. Только за прошедшие сутки их число выросло на полторы тысячи человек.