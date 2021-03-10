Страсбург, Франция, , 17:51 — REGNUM Из-за масштабного пожара в центре обработке данных в Страсбурге (Франция) многие игроки Rust потеряют своих сохранения. Об этом 10 марта сообщает издание Eurogamer.

Разработчики проекта рассказали, что огонь повредил 25 серверов, на которых находились данные геймеров из Европы. Сейчас студия Facepunch ищет возможность заменить серверы, однако восстановить данные уже не получится.

Напомним, Rust — это популярная многопользовательская игра в жанре симулятора выживания. Разработкой проекта занимается британская студия Facepunch.

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