Грозный, , 17:49 — REGNUM В Чечне предложено жителям проголосовать за выбор общественных пространств и дворов многоэтажных домов, которые будут благоустроены в 2021 году. Население самостоятельно определит именно те проекты, которые в первую очередь требуют обновления, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Голосование состоится в онлайн-режиме с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Всего предстоит отобрать 41 проект общественного пространства и 26 проектов дворовых территорий.

Выбрать по одному из проектов сможет каждый житель Грозного и Аргуна, а также Курчалоевского, Шалинского, Ачхой-Мартановского, Гудермесского и Урус-Мартановского районов. При этом в нынешнем году можно голосовать не только за сам объект, но и за его дизайн, отметили в минстрое.

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