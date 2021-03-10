Москва, 10 марта 2021, 17:48 — REGNUM За последние 10 лет в России были спасены тысячи людей, которые могли погибнуть или пострадать в почти 200 террористических актах, предотвращенных российскими спецслужбами, сообщил 10 марта директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».
По его словам, к 2020 году удалось добиться предотвращения 96% готовившихся террористами атак.
«Так, за последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%.За этот же период количество совершенных в стране ПТН (преступлений террористической направленности), носящих насильственный характер,
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