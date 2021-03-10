Москва, , 17:46 — REGNUM Министр строительства РФ Ирек Файзуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о крупной аварии в Саратове.

По его словам, был перекрыт магистральный водовод и без воды остались 2700 многоквартирных домов. Однако благодаря слаженным действиям региона, коммунальных служб МЧС, оперативно был организован подвоз технической воды на котельные и питьевой воды по заявкам населения. Позже водоснабжение удалось восстановить.

Похожие случаи, по словам министра, были в Новочеркасске, Тамбове.

«Длительность восстановительных работ не превысила четырёх-пяти часов», — заявил Файзуллин.