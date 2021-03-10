Лос-Анджелес, США, , 17:45 — REGNUM Премьера новой экранизации популярной видеоигры Resident Evil состоится 3 сентября 2021 года. Об этом 10 марта на своей странице в Twitter сообщил актёр Чад Рук.

https://twitter.com/ChadRook/status/1369442458099191808

Рук не только назвал дату премьеры фильма, но и опубликовал изображение с именами персонажей картины. Так, в экранизации точно появятся: Джилл Валентайн, шеф полиции Айронс, Альберт Вескер, Леон Кеннеди, Клэр Редфилд, Крис Редфилд, Ричард Айкен, Ада Вонг, Брэд Викерс и Ульям Биркин.

ИА REGNUM напоминает, что Resident Evil — это серия игр в жанре survival horror (ужасы с элементами выживания) от японской компании Capcom. Первая часть франшизы вышла в 1996 году.

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