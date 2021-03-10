Москва, , 17:42 — REGNUM Средства, собранные в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), должны пойти на создание инфраструктуры по раздельному сбору, промышленной сортировке и вторичной переработке ТКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил член Общественного совета при Минприроды РФ, эколог Александр Закондырин. Так он прокомментировал позицию министерства экономического развития РФ, которое проинформировало, что предложение финансировать строительство мусоросжигающих заводов в России за счет платежей экологического сбора в рамках РОП требует дополнительной проработки.

«По моему мнению, средства собранные в рамках РОП, должны пойти на создание инфраструктуры по раздельному сбору, промышленной сортировке и вторичной переработке ТКО, — сказал Законыдрин. — В соответствии со ст. 3 ФЗ №89 направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов».

Соответственно, как полагает Законыдрин, и финансирование должно распределяться в рамках этой иерархии приоритетности. Что касается вопроса о строительстве мусоросжигательных заводов, то, как полагает эколог, он должен решаться в зависимости от того, насколько эффективны и экологически безопасны будут эти объекты.

«Пока же остаются вопросы об объеме их загруженности, морфологии отходов, стоимости обезвреживания, экологической безопасности и соблюдения технологических параметров по выбросам в окружающую среду», — пояснил Закондырин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба МЭР дала комментарий по поводу строительства в РФ мусоросжигающих заводов за счет экосбора.

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