Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM В прошедшие трехдневные мартовские выходные полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела масштабный профилактический рейд по выявлению на дорогах нетрезвых водителей. Из более чем двух тысяч остановленных водителей более 260 человек оказались в состоянии опьянения. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Масштабный рейд проходил с 5 по 8 марта во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В проверке были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения «Гром» УНК ГУ МВД России и мобильных медицинских лабораторий.

«В общей сложности в ходе мероприятий проверено более двух тысяч автомобилистов. Среди них полицейские выявили 264 водителя, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — отметили в ведомстве.

При этом 23 выявленных водителя уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Остальные пьяные водители, попавшиеся впервые, привлечены к административной ответственности.

Отметим, за трехдневные февральские выходные полицией из почти 1,8 тыс. водителей были выявлены более 150 пьяных автомобилистов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

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