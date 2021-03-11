Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Проект США по созданию ядерного оружия ценной в $100 млрд был подвергнут критике федерацией американских ученых (FAS). Об этом 10 марта сообщает Guardian со ссылкой на отчет организации.

Ученые усомнились в необходимости создания новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD), которые должны будут заменить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III.

Представители FAS уверены, что у американского проекта по созданию ядерного оружия на самом деле нет цели, а создан он для выгоды лоббистов и политиков, желающих на нем «нажиться».

Отмечается, что США также не уделили необходимого внимания на обновление ядерного оружия и основываются на устаревших исследованиях.

Более того, в отчете указывается, что реальная цена GBSD должна быть в два или три раза выше. Ученые уверены, что цифры занижены, чтобы казалось, что данный проект выгоднее, чем продление срока эксплуатации ракет Minuteman III.

Напомним, что по оценкам корпорации Rand, строительство и обслуживание новых ракет наземного стратегического сдерживания до 2075 года будет стоить примерно $264 млрд.