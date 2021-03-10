Ницца, Франция, 10 марта 2021, 17:38 — REGNUM Представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил в среду, что карантин по выходным дням будет продлен в департаменте Приморские Альпы. Об этом 10 марта сообщает Le Parisien.
По его словам, на следующей неделе власти собираются «оценить, продолжается ли динамика снижения заболеваемости в департаменте», и позволить «в этом случае рассмотреть возможность отмены данной меры».
Напомним, в конце февраля власти департамента Приморские Альпы ввели карантин по выходным, чтобы «отпугивать туристов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дюнкерке также продлили карантин по выходным дням.
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