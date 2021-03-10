Москва, , 17:38 — REGNUM Недостаточно подавить террористическое подполье на своей территории, необходимо действовать еще и «на дальних подступах», сообщил 10 марта директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По его словам, в современных условиях очень сложно победить терроризм в отдельно взятой стране, без выхода на международный уровень. Поэтому и было принято решение о военной операции в Сирии.

«В эпоху глобализации победить терроризм в какой-либо отдельно взятой стране, будь то Россия, Франция, США или любое другое государство, чрезвычайно сложно. Необходимо не только подавить бандподполье на своей территории, но и действовать, как говорится, «на дальних подступах». Именно поэтому президент принял решение о направлении подразделений Вооруженных сил России в Сирию и начале там военной операции, которая позволила уничтожить крупнейший плацдарм ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Надо помнить, что в рядах боевиков в данном регионе участвовали тысячи выходцев из нашей страны и государств постсоветского пространства. Если бы мы не нанесли игиловцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сокрушительного поражения в Сирии, все эти бандиты оказались бы на российской территории. В отдельно взятой стране, например в России, добиться снижения количества террористических посягательств до единичных проявлений, не допустить при этом совершения масштабных терактов с большим числом жертв, пресекая подавляющее большинство таких преступлений на стадии подготовки, — вполне реальная задача, которая успешно решается нами», — рассказал Александр Бортников.

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