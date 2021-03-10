Волгоград, , 17:41 — REGNUM Трёх жителей Новороссийска подозревают в серии телефонных мошенничеств, в том числе на территории Волгоградской области. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обещали за деньги не предпринимать действий за «преступления», сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полиции, 33-летний и 43-летний мужчины, а также 33-летняя женщина звонили на случайные мобильные номера, разыгрывали «спектакль» с попавшим в беду родственником и предлагали за деньги решить этот вопрос.

«Оперативники располагают информацией о 18 потерпевших от действий подозреваемых в телефонных мошенничествах, пятеро из которых — жители Волгоградской области, а также о порядке 20 эпизодах попыток мошенничеств. По этим фактам проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий», — уточнили в полиции.

Для задержания злоумышленников волгоградские оперативники выезжали в Новороссийск, в автомобилях и местах проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и деньги. Для проведения следственных действий мошенники доставлены в Волгоград. Мужчины заключены под стражу, женщину суд отправил под домашний арест.