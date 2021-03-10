Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM Паводок в Свердловской области может начаться уже 18 апреля 2021 года. Об этом заявил глава Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики, областное министерство природы уже начало ежедневно проверять обстановку по семи паводковым направлениям.

В МЧС также изучают, как в муниципалитетах подготовились к безопасному пропуску воды. На территориях, входящих в зону риска, организуют резервы на случай ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Нижние Серги (Свердловская область) пережили наводнение. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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