Москва, , 17:31 — REGNUM Московский «Спартак» может сменить специалиста на посту главного тренера команды.

Согласно данным портала «Спорт-Экспресс», Алексей Кудашов может стать новым главным тренером «красно-белых».

«Шансов остаться в клубе у Знарка, так же как и у генерального менеджера Алексея Жамнова, на сегодняшний день уже нет.

Основной кандидат на замену Знарку — Алексей Кудашов. «Спорт-Экспресс» рассматривает его появление в клубе как очень высокую», — написал журналист «Спорт-Экспресс» Зислис.

В минувшем регулярном чемпионате «Спартак» под руководством Олега Знарка, набрав 63 очка, занял восьмое место в Западной конференции и, таким образом, попал в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил в первом раунде ЦСКА со счетом 4:0 в серии.

Алексей Кудашов за свою тренерскую карьеру возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и национальную сборную России.