Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Задержанный мужчина умер в отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга. Он стал вторым умершим в подразделениях полиции этого района за последние недели.

На этот раз почувствовал себя плохо и скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь, задержанный за мелкое хулиганство 56-летний мужчина. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, 9 марта в полицию Невского района около двух часов ночи поступило сообщение о скандале в одной из квартир в доме 4 на Союзном проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нетрезвого 56-летнего мужчину. Как выяснилось, между ним и арендодателем квартиры произошел конфликт.

Скандалиста задержали и доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, после чего мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

«По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10:15, мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел «скорую». В присутствии бригады медработников в 11:15 мужчина скончался», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, это не первый смертельный случай в отделе полиции Невского района. Так, в конце февраля после задержания за вождение автомобиля без водительского удостоверения в 75-м отделе полиции Невского района скончался 29-летний мужчина. Смерть задержанного произошла по естественным причинам, у него случилась остановка сердца.

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