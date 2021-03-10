Москва, , 17:26 — REGNUM Пока широкого распространения мутировавшего коронавируса в России нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Конечно, мы видим риски, связанные с изменчивостью вируса. Мы очень внимательно наблюдаем за исследованиями наших коллег за рубежом… На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в РФ нет», — заявила Попова.

«Однако вместе с тем находки есть, мы их видим и стараемся тщательно блокировать всех, кто имел контакты с больными разными видами коронавируса», — добавила она.

Однако, по ее словам, все переносят болезнь достаточно легко.

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