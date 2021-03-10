Владикавказ, , 17:24 — REGNUM В Северной Осетии рассчитывают на рост туристического потока в республику в 2021 году. Большую ставку власти делают на летний период. Для того чтобы привлечь туристов, необходимо улучшить качество сервиса, призвал представителей туротрасли глава РСО-Алании Вячеслав Битаров.

«Мы надеемся, что в летнем туристическом сезоне республику посетит большее число туристов, чем в прошлые годы. Поэтому для качественного приема гостей должны быть созданы все необходимые условия и инфраструктура», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Времени на раскачку нет, поэтому надо включиться в работу по привлечению туристов уже сейчас. В числе мер Битаров назвал организацию рекламно-ознакомительных туров для представителей туристических компаний. Кроме того, к приему гостей необходимо подготовить комфортные условия для проживания и отдыха.

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