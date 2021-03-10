Москва, , 17:24 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в январе-феврале 2021 года составило $17,6 млрд. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2020 года профицит внешней торговли России составлял $23,6 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 25,42%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «в результате снижения стоимостных объёмов экспортных поставок углеводородного сырья, а также вследствие увеличения импорта товаров».

При этом указывается, что ухудшение внешнеторгового баланса было частично нивелировано сокращением дефицита баланса услуг.

Напомним, за 2020 год положительное сальдо торгового баланса России сократилось на 45,9% и составило $89,4 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Отток капитала из России сократился с начала 2021 года