Москва, , 17:24 — REGNUM В России нужно распространять практику разработки индивидуальных планов развития, как сейчас это будет сделано в отношении Кемеровской области. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, комментируя итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина по регионам Сибири.

«В целом, это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы — создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или иных регионов, в том числе в данном случае — в которых Вы побывали. Поэтому, мне кажется, практика хорошая, и надо посмотреть, как пойдёт в отношении Кузбасса эта работа», — заявил Путин.

«У нас этот опыт есть, и применительно к отдельным регионам можно прорабатывать индивидуальные планы развития», — указал он.