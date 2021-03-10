Махачкала, , 17:23 — REGNUM В Дагестане для предпринимателей в туристической сфере созданы условия для наиболее благоприятного ведения бизнеса. Для них уменьшена процентная ставка по налогам. Решение о снижении приняли депутаты парламента республики в ходе последней сессии Народного собрания, сообщили в законодательном органе.

Так, с 2021 года для занимающихся предпринимательством в сфере туризма налог на прибыль составит всего 1%. Инициатива снижения налоговой ставки принадлежит врио главы региона Сергею Меликову. Он выступил с таким предложением к парламентариям в конце 2020 года. При этом он поставил перед туротраслью значительные задачи по улучшению качества предоставляемых ими услуг.

Власти Дагестана рассчитывают, что снижая налоговую нагрузку на бизнес в сфере туризма, на выходе получат увеличение роста турпотока, а также дополнительные поступления в бюджет.