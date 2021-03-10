Москва, , 17:21 — REGNUM Роспотребнадзор видит риски в снятии режима самоизоляции для лиц, старше 65 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Эти люди имеют наименьшую иммунную прослойку, потому что весь этот период они находились в режиме самоизоляции», — сказала Попова.

Кроме того, ведомство видит риски, связанные с изменчивостью вируса.

Регионы России начинают снимать коронавирусные ограничения, которые были введены во время пандемии, в частности, отменяется режим самоизоляции для пожилых людей и имеющих хронические заболевания.

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