Москва, , 17:21 — REGNUM Распространение террористического и экстремистского контента в интернете, а также работа в Сети вербовщиков международных террористических организаций (МТО), являются исходной точкой и «ядром» терроризма, сообщил 10 марта директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По его словам, деятельность идеологов и вербовщиков международных террористических организаций надо «рубить на корню», не дожидаясь последствий.

Это, так сказать, исходная точка, «ядро» терроризма. Некоторые граждане в силу разных причин поддаются манипуляциям идеологов и вербовщиков МТО, выбирают ложный путь, разрушают свою жизнь, жизнь своих близких и, в конце концов, забирают жизни ни в чем не повинных граждан. Такую деятельность нужно «рубить на корню», не дожидаясь новых атак. Вместе с тем мы хорошо знаем: любые попытки найти какие-то «объективные» мотивы в действиях террористов неизменно заканчиваются оправданием их преступной деятельности и подталкивают других встать на неправедный путь во имя неких псевдоидеалов. Сейчас позиция государства и общества, доверившего ему свою безопасность, едина и безапелляционна: никакие цели не могут служить предлогом для террора!», — рассказал Александр Бортников.

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