Анкара, , 17:20 — REGNUM К приёму в этом году туристов из России готова Турция, заявил 10 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт ТРТ.

Выступая на открытии строительства АЭС «Аккую», турецкий лидер сказал, что рассчитывает в этом году покрыть ущерб, который потерпела страна в экономике (в частности — в туризме и инвестициях) в 2020 г.

Эрдоган «В этом году мы готовы принимать российских гостей благодаря тому, что мы подготовили инфраструктуру в сфере здравоохранения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля власти Турции объявили, что туристический сезон страна откроет в апреле.

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