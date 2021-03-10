Нальчик, , 17:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стартует международная акция «Сад памяти». Первыми в ней примут участие жители столицы региона. В городе Нальчике будут высажены 300 деревьев в Парке Победы на улице Таманской дивизии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Организаторы акции, посвященной памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, закупили для посадки саженцы ясеней и кленов. Принять участие в ней смогут все желающие. Высадка деревьев состоится 18 марта.

Напомним, в 2020 году жители Кабардино-Балкария также участвовали в акции «Сад памяти». Было высажено на 20 гектарах земель лесного фонда 60 048 деревьев — столько сыновей и дочерей республики ушли на фронт в годы войны.

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