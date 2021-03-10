Москва, , 17:17 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-феврале 2021 года составил $12 млрд, сократившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 марта пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-февраля 2021 года сложилось в размере $12 млрд ($14,7 млрд в сопоставимом периоде прошлого года)», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что такой показатель был сформирован «в основном наращиванием иностранных активов как банками, так и прочими секторами».

Напомним, отток капитала из России за 2020 год составил $47,8 млрд, увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.