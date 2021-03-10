Москва, , 17:16 — REGNUM В 2021 году прирост ВВП России будет около 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал новость о том, что Организация экономического сотрудничества и развития понизила свой прогноз по темпам роста ВВП России в 2021 году.

«Возможно, сказалось сильное снижение экономической активности в январе. Недавно опубликованная статистика показала, что взлет обрабатывающей промышленности в декабре оказался разовым явлением: январский уровень оказался даже ниже ноябрьского, — пояснил Кондрашов. — Коррекция наблюдалась также в оптовой торговле и грузообороте, хотя потребительский спрос впервые за три месяца вырос. Также могли сказаться низкие темпы вакцинации в РФ. Консенсус-прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ, составленный в феврале по итогам опроса независимых прогнозистов, предусматривает прирост ВВП России на 2,8% в 2021 году при цене нефти 52 доллара за 1 баррель».

При этом он уточнил, что поскольку складываются более высокие цен на нефть, то, вероятно, прирост ВВП окажется ближе к 3,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в настоящее время РФ начинает постепенно пожинать плоды экономии, которая имела место в период самоизоляции.

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