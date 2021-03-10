Москва, , 17:15 — REGNUM Роспотребнадзор не планирует вакцинировать детей от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой вакцинации детей нет», — сказала Попова, отметив, что они легко переносят заболевание.

Она также отметила, что Российская Федерация — единственная страна в мире, которая имеет три зарегистрированные вакцины, разработаны три разных вакцины, три разных платформенных решений.