Кострома, 10 марта, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал ускорить темпы вакцинации жителей на селе. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Забор в деревне

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В ходе еженедельного совещания в администрации региона губернатор поручил региональному департаменту привить всех желающих в деревнях и посёлках до середины мая. Логика проста — с началом летних отпусков начнётся активное перемещение селян в города и другие области, на летние каникулы к родственникам в деревню поедут внуки и дети.

«Сельские жители при вакцинации от коронавируса для нашего региона — это приоритет номер один. Задачу по завершению вакцинации этой группы населения до двадцатых чисел мая надо реализовать в полном объеме. Я бы просил сориентировать главных врачей районных больниц, чтобы в первую очередь занимались теми населенными пунктами, которые не имеют ФАПов и находятся на большом удалении от районов», — сказал Ситников.

По данным на 10 марта, в Костромской области вакциной «Спутник V» (медицинское название «Гам-КОВИД-Вак») привились 4,1% населения — 26 тысяч человек. Из них около 7, 8 тысячи — жители сельской местности.