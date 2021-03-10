Бишкек, , 17:13 — REGNUM Киргизские и турецкие власти должны приложить максимум усилий для наращивания товарооборота до $1 млрд (74,2 млрд рублей). Об этом сегодня, 10 марта, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, прибывшим в Бишкек с официальным визитом.

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Глава государства поблагодарил турецкое правительство за помощь, оказанную Киргизии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Также Жапаров отметил важность создания совместных предприятий в сельскохозяйственной, текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других сферах.

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