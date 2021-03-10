Москва, , 17:13 — REGNUM Участники несанкционированных массовых акций должны понять, что они являются самой легкой мишенью для террористов, сообщил 10 марта директор ФСБ России Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По его словам, сотрудникам правоохранительных органов очень тяжело обеспечить безопасность участников таких акций, в то время как террористам важнее всего добиться простой массовости жертв.

«…Труднее с несанкционированными мероприятиями. В ходе их проведения возможны любые эксцессы. Об этом следует помнить как недобросовестным организаторам, так и их участникам. При безответственном отношении к своей безопасности, непросчитывании рисков, непонимании того, что совершение террористической атаки именно на такой акции является вожделенной целью противника, никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье. И это не «страшилка», как, несомненно, попытаются интерпретировать мои слова в определенных кругах. Это факт! Тем не менее мы принимаем все необходимые защитные меры», — рассказал Александр Бортников.«Если говорить о санкционированных мероприятиях, то правоохранительные органы во взаимодействии с организаторами акций принимают все меры для обеспечения безопасности их участников. Накануне тщательно проверяется место сбора на предмет возможных «закладок» взрывных устройств или оружия, устанавливаются рамки металлодетекторов, а в период проведения акций проводится досмотр подозрительных вещей. Осуществляется оперативная деятельность. Это долгая и кропотливая работа, но методика нами уже отлажена», — пояснил директор ФСБ России.

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