Махачкала, , 17:12 — REGNUM В Дербент прибыл первый туристический поезд из Москвы. Его маршрут проходит по крупным городам Юга России и Северного Кавказа. В числе первых пассажиров этого поезда 50 туристов, которых на перроне вокзала в древнейшем городе России встретили лезгинкой и местными съедобными сувенирами, сообщили в администрации города.

По словам первого заместителя главы минтуризма Дагестана Эмина Мерданова, состав поезда сформирован из десяти вагонов. Он следует из Москвы через Краснодарский и Ставропольские края, Чечню, Астраханскую область и Дагестан. В пути следования туристы могут побывать в таких городах, как Сочи, Кисловодск, Грозный, Аргун, Шали, Махачкала, Дербент, Астрахань.

«Мы постарались сделать так, чтобы пребывание туристов в нашем городе было максимально интересным, комфортным и безопасным. Надеемся, что такие поезда будут регулярно приезжать в Дербент», — цитирует пресс-служба администрации Дербента директора центра развития туризма Маржану Расулову.