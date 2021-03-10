Село Кунашак, Челябинская область, , 17:12 — REGNUM В Челябинской области глава Куяшского сельского поселения стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в начале марта он взял у местного жителя, осуждённого к исправительным работам, 35 тыс. рублей. Деньги были переданы через посредника и предназначались за неосуществление этих работ.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении чиновнику обвинения. Также ему будет избрана мера пресечения.